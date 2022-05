TMW Radio - Tacchinardi sul dopo Ibra: "Belotti? Anche no. Serve uno almeno ai livelli di Osimhen"

MilanNews.it

Alessio Tacchinardi, allenatore ed ex calciatore, ha parlato così del momento del Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio:

Cosa serve al Milan per crescere?

"Ibra vederlo entrare 2-3 minuti va bene oggi ma non va bene per il futuro. Hanno fatto bene a prenderlo per far crescere il gruppo, perché è un vincente nato, però oggi il Milan non può non prendere un attaccante di livello. Belotti? Anche no. Serve uno più forte, almeno ai livelli di Osimhen".