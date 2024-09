TMW RADO - Marchetti sul Milan: "Bisognerebbe capire il ruolo di Ibra: se è un consulente ha fatto bene ad andare in ferie, se è un dirigente no"

Durante l'appuntamento con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Come se ne esce dal problema spogliatoio in casa Milan?

“Intanto bisognerebbe capire anche il ruolo di Ibrahimovic, se è un consulente o un dirigente. Se è un consulente ha fatto bene ad andare in ferie, se è un dirigente no. Ad ora si senta l’assenza dell’importanza di una figura dirigenziale di livello. Il direttore sportivo per esempio non fa solo la squadra, ma supporta che l’allenatore nelle scelte, lo pungola se sta prendendo una direzione non perfetta.

Se pensasse solo al mercato si chiamerebbe direttore del mercato, dove il Milan ha invece lavorato in maniera funzionale. Ora la società deve supportare il lavoro dell’allenatore, scelto proprio perché si sapeva che non sarebbe andato in contrasto con la società stessa”.