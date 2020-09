TMW - Roma, per Zaniolo legamento del crociato rotto. Domani l'operazione

Il verdetto che nessuno voleva leggere, è purtroppo arrivato. Per Nicolò Zaniolo legamento crociato del ginocchio sinistro rotto, domani ci sarà l'operazione a Villa Stuart. Il centrocampista della Roma e della Nazionale azzurra ha rimediato questo infortunio nella gara di ieri contro l'Olanda, ancor prima di uno scontro di gioco con van de Beek. Tristemente, per il giovanissimo atleta di Massa, è il secondo infortunio al legamento in appena 21 anni, con appena due di professionismo alle spalle: la notizia peggiore è che la rottura precedente era avventura all'altro ginocchio, il destro. L'arrivo di stamane a Villa Stuart senza stampelle aveva illuso, ma il verdetto più temuto è purtroppo infine arrivato.