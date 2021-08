TMW - Sassuolo, Berardi chiede la cessione. Per accontentarlo servono 30 milioni

Il caso legato a Domenico Berardi scuote il Sassuolo e di conseguenza la Serie A: l'attaccante neroverde, stando a quanto raccolto, avrebbe chiesto al suo club di lasciare Sassuolo per mettersi alla prova in un nuovo contesto. Dopo la vittoria dell'Europeo, evidentemente l'esterno ritiene chiuso il proprio ciclo in Emilia: impossibile ottenere i 40 milioni di valutazione del suo cartellino, ci sarebbe la volontà del club di accontentarlo e chiedere dunque meno di 30 milioni per l'addio a titolo definitivo.