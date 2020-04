TMW - Schalke, c'è una proposta per Milik. La differenza è 10 milioni di euro

Al netto della situazione Coronavirus, la Germania sembra più avanti rispetto alle altre leghe circa l'inizio - nuovamente - della Bundesliga. Per questo anche i club stanno cercando di guardare al di là della questione e lo Schalke04 sta lavorando per acquistare un centravanti dal campionato italiano. Il nome giusto è quello di Arkadiusz Milik, polacco del Napoli, che ha molto mercato anche in Italia (Milan).

FORBICE DA 10 MILIONI DI EURO - Lo Schalke è pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, cifra bassa per quel che vorrebbe Aurelio De Laurentiis. Prima del Coronavirus la valutazione era intorno ai 40 milioni, ora si attesta sui 35. Ovviamente tutto è suscettibile, perché la situazione economica rischia di aggravarsi anche nelle prossime settimane. Sul tavolo c'è comunque questa ipotesi di proposta che non dovrebbe cambiare. Poi deciderà il giocatore che vede la Bundesliga come un buon campionato per la propria carriera.