TMW - Sondaggio del Lipsia per Kiwior, c'è anche l'Eintracht: lo Spezia chiede più di 20 milioni

Il Lipsia ha fatto un sondaggio per Jakub Kiwior, difensore dello Spezia e della Nazionale polacca. Il centrale è valutato oltre 20 milioni da parte del club bianconero, ma non sarebbe un problema di soldi per i tedeschi che probabilmente cederanno Josko Gvardiol in estate per cifre superiori ai 100 milioni. Per giugno c'è anche l'inserimento dell'Eintracht Francoforte, mentre le italiane sono ferme per mancanza di fondi. Su Kiwior ci sono sia Milan che Juventus.