Todibo: "Quando facevo il centrocampista mi ispiravo a Pirlo"

Jean-Clair Todibo è uno dei punti di forza del Nizza di Francesco Farioli e ha anche ritrovato un posto in Nazionale dopo alcune esperienze non proprio esaltanti. Il difensore francese, a 23 anni, è uno dei giocatori più cercati e interessa soprattutto alle big di Premier League, mentre in passato era stato accostato a Napoli e Milan..

Todibo ha rilasciato un'intervista a Canal+, dove ha parlato dei suoi modelli: "Mi piace difendere uno contro uno, è così che sono cresciuto. Ma quando ero giovane ero un centrocampista e mi ispiravo molto a Pirlo e Rabiot. Adesso guardo molto Van Dijk. Mi piace molto il suo essere leader e la sua qualità quando esce palla al piede".