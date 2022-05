Tommasi: "Come migliorare il calcio italiano? Ricette uniche non ce ne sono"

MilanNews.it

Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni di TMW dopo l'assemblea AIC di oggi su cosa fare per migliorare il calcio italiano: "Ricette uniche non ce ne sono, il ko con la Macedonia è diverso dal precedente con la Svezia. I ragazzi italiani hanno davanti un percorso professionale di qualità inferiore rispetto agli altri campionati europei e non solo. E questo, quando il livello si alza, ti porta a pagare qualcosa. Non dimentichiamo che per anni la Nazionale italiana arrivava da una generazione che aveva fatto molto bene in Europa".