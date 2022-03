Tommasi: "Messaggi per la guerra? Capire il mondo è difficile, figuriamoci per i calciatori"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Damiano Tommasi candidato sindaco nella sua Verona. L'ex centrocampista ed ex presidente dell'assoallenatori spiega perché il calcio oggi si è mobilitato per la guerra: "Capire il mondo è difficile, figuriamoci per i calciatori. Chiedere ad altri gesti simbolici è semplice, ma i ragazzi vanno in campo perché giocano a calcio, non per quello che pensano e che forse vorrebbero tenere per sé".