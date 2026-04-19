Tomori a DAZN: "Contenti col mister, lottiamo e combattiamo per lui"

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Fikayo Tomori, che oggi torna titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Il campionato, malgrado le difficoltà, vi offre una grande opportunità:

“Arriviamo da un periodo difficile però la cosa bella nel calcio è che c’è sempre un’altra partita per rimediare. Sappiamo cosa fare oggi. Siamo pronti per la partita”.

Allegri come ha gestito la settimana?

“Con tutta la tranquillità possibile. Ha detto che dobbiamo rimanere ordinati nella testa e nel gioco, un nostro punto forte in stagione. Non dobbiamo pensare troppo a cosa si dice fuori, ma solo su quello che possiamo controllare. Se facciamo così andrà bene”.

Gabbia ha detto, a nome dello spogliatoio, che volete che Allegri rimanga:

“Sì, certo. Questa stagione ci ha portato solidità. Il mister ha detto con tutta la calma del mondo che dobbiamo restare ordinati. Lui è bravo nel gestire i momenti della stagione, siamo contenti con lui e penso che si sia visto in stagione che combattiamo e lottiamo per lui: oggi è un’altra partita per farlo”.