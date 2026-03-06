Tomori e la chiamata di Maldini per portarlo al Milan: "È stato un momento surreale"

vedi letture

Intervistato da The Athletic, Fikayo Tomori ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sull'arrivo al Milan e la telefonata di Maldini: "È stato un momento surreale. Lo guardavo in TV, avevo sentito così tante storie. Una leggenda del Milan! E lui: 'Sì, vogliamo ingaggiarti per il Milan'. Quando sono arrivato, ho firmato in prestito e con un prestito non si sa mai cosa può succedere".

Sul suo esordio con la maglia del Milan in un derby di Coppa Italia il 18 gennaio 2021: "C'era il Covid e i tifosi sono venuti al campo di allenamento. Questo non succede in Inghilterra. Sventolano bandiere, hanno esposto striscioni e tutto il resto. Immediatamente, succede e pensi: 'Questa è una partita diversa. Il derby è diverso'. Poi arrivi allo stadio. Sei sull'autobus e senti i tifosi che tifavano. All'inizio ho pensato: 'Aspetta, cosa sta succedendo qui?'".

Sulle foto delle vittorie a Milanello: "È la prima cosa che ti colpisce. Le immagini di tutte le serate di Champions League. Vedi Maldini, Franco Baresi, Andriy Shevchenko, Kakà. Tutte queste leggende. Tutti questi trofei. Tutti questi ricordi. Questo posto è storia ed eredità. Fa parte della cultura. È una bella sensazione semplicemente perché tutti questi grandi giocatori erano qui, hanno percorso gli stessi gradini, gli stessi corridoi, hanno visto le stesse cose e giocato sugli stessi campi".