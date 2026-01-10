Tomori, nessuna esultanza antisportiva: il difensore ammonito per proteste
Fikayo Tomori, nel finale concitato di Milan-Genoa, è stato ammonito dall'arbitro Mariani in occasione del penalty concesso ai rossoblu. L'inglese era diffidato e salterà quindi la gara di domani contro la Fiorentina di Vanoli al Franchi.
Vari organi d'informazione hanno riportato e stanno riportando che l'inglese è stato ammonito per aver esultato in modo antisportivo in faccia a Stanciu dopo il rigore sbagliato dal rumeno, ma è una precisazione sbagliata. Dal comunicato del Giudice Sportivo infatti si evince che l'ex Chelsea è stato ammonito per proteste. Di seguito la citazione del dispositivo:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
