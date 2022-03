Tomori: "Un altro 1-0. Concentrati sulla prossima partita"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un'altra vittoria per 1-0. Ci concentriamo sulla prossima partita". Lo ha scritto su Instagram il difensore del Milan, Fikayo Tomori, dopo il successo contro il Cagliari. Il centrale inglese, tra i migliori in campo anche in Sardegna, ha poi riservato un pensiero ai tifosi rossoneri, che ieri hanno sostenuto la squadra sotto una pioggia battente: "Grazie per il sostegno".