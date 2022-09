Tonali a DAZN: "L'intensità è alla base del lavoro che facciamo. De Ketelaere? Deve giocare come sa fare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN, Sandro Tonali ha parlato così: "Dobbiamo mettere la giusta intensità che è alla base del nostro lavoro, abbiamo lavorato molto, sarà l'ingrediente principale per affrontare questo derby".

Su De Ketelaere: "Cosa gli consiglio? Di giocare come se fosse una partite come le altre. Ha qualità e l'abbiamo visto. Deve giocare libero e come sa fare".