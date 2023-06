Tonali: "Avevo un accordo con Mancini per l'U21. Kalulu? Spero di lasciargli un brutto ricordo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali, centrocampista del Milan e capitano dell'Italia U21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'europeo di categoria.

Domani comincia l'Europeo U21 per voi...

"È il terzo europeo per me. Non c'è voglia di rivincita, ma sappiamo che siamo un gruppo forte e c'è voglia di far bene. Siamo forti. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, quindi ora dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio di noi stessi".

La convocazione in under21 ti ha lasciato stupito?

"Avevamo un accordo con Mancini e ci eravamo parlati da mesi. È stata la scelta migliore per tutti. Fare entrambe le competizioni, sia Nations League e Euro21, era difficile dopo le 50 partite stagionali. Per me è la strada migliore per stare meglio in campo."

Primo avversario sarà il tuo compagno al Milan Kalulu...

"Ci eravamo stuzzicati già nelle ultime settimane nel club e ci sentiamo spesso perché siamo amici. Ci siamo sentiti 2-3 giorni fa per l'ultima volta. Domani saremo avversari per la prima volta e spero di lasciargli un brutto ricordo".