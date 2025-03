Tonali sul taccuino della Juventus? Ceccarini: "Per ora solo un'idea"

Le parole di Niccolò Ceccarini nell'Editoriale di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato della Juventus e delle possibili operazioni future a centrocampo: "È chiaro che il mercato della Juventus dipenderà molto dal piazzamento Champions e magari anche anche dalla cessione di qualche giocatore forte se dovessero arrivare proposte irrinunciabili. È il caso di Cambiaso, che resta nel mirino di club come Bayern Monaco, City e Real Madrid. Da capire bene il futuro di Douglas Luiz, che ha faticato a inserirsi e ad avere un rendimento all’altezza".

Continua Ceccarini facendo il nome di Sandro Tonali per i bianconeri: "Il brasiliano potrebbe anche tornare in Premier. In quel caso la Juventus dovrebbe prendere un sostituto. Tonali sarebbe la soluzione ideale magari inserendo nell’operazione proprio Douglas Luiz: per ora solo un’idea. Chiaro che servirebbe a prescindere un investimento importante. In Italia un’altra ipotesi è Ederson. L’ostacolo è la valutazione altissima dell’Atalanta".