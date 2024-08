Tonelli su Morata: "In campo è molto corretto. Vi racconto un aneddoto..."

vedi letture

L'ex difensore di Sampdoria ed Empoli Lorenzo Tonelli ha parlato ai taccuini di SportWeek commentato l'ingaggio del Milan di Alvaro Morata. Il calciatore ha parlato da avversario del centravanti spagnolo campione d'Europa quest'anno in Germania raccontando anche aneddoti legati a quando giocavano l'uno di fronte all'altro:

"Ragazzo velocissimo - ha commentato Tonelli - un lampo che neanche facevi in tempo e vedere e già era scomparso. In campo era molto corretto, a differenza del sottoscritto che, da questo punto di vista, era un po’ più ‘ignorantello’, un po’ per ruolo, un po’ per necessità. Insomma, nei miei duelli con lui gli ho tirato parecchie pedate. E lui non reagiva mai: tranquillo, sempre educato. Forse è l’unico che non mi hai mai insultato per le botte prese.

Ma l’aneddoto che davvero mi lega a lui risale a quella sera in cui lo trovai al ristorante, non ricordo più se a Torino o a Milano, e fu lui a venire al mio tavolo per salutarmi e farmi i complimenti: ‘Mi piace un sacco come giochi, sei proprio forte’. Capisci, Morata che si avvicina a Tonelli e gli fa i complimenti. Un atto di gentilezza e di umiltà da parte sua che mi colpì moltissimo".