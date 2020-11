TOP 100 TMW - Brahim Diaz al 49° posto

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato la top 100 dei giocatori di Serie A dopo sette giornate. Al 49° posto, tra chi ha disputato almeno quattro partite, troviamo Brahim Diaz, il più convincente tra i nuovi arrivati in casa rossonera:

49 - BRAHIM DIAZ (Milan) 6.30

Non è un titolare del Milan, perché al suo posto c'è Hakan Calhanoglu ed è difficilissimo da scalzare. Però ha già segnato un gol in campionato, fatto vedere cose più che discrete e fatto capire di essere una buona alternativa agli undici titolari. Per ora non sono arrivate insufficienze nelle prime cinque partite giocate, davanti peraltro anche al turco per media voto.