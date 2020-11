TOP 100 TMW - Gabbia in crescita, trentottesimo posto

38^ posto per Matteo Gabbia nella Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

38 - MATTEO GABBIA (Milan) 6.38

Non è un titolare, ma il suo ruolo in questo Milan è sempre più centrale e infatti ha giocato quattro delle prime sette gare di campionato. In un Milan che funziona così bene viene favorita anche la sua crescita e infatti, fino a questo momento, non ha mai preso meno di sei in pagella.