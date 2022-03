Top 11 del Gran Galà del Calcio AIC, c'è anche Kessie: "Ringrazio il mister e la squadra, dobbiamo continuare su questa strada"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella Top 11 del Gran Galà del Calcio AIC è stato inserito anche Franck Kessie. Questo il suo pensiero dopo aver ricevuto il premio: "Sono molto orgoglioso, è vero che il premio è personale però ringrazio tutta la squadra perchè abbiamo giocato da collettivo e io sono orgoglioso di questo premio. Dobbiamo continuare su questa strada per arrivare fino alla fine e dare il massimo. Questo premio ti dà la forza di continuare a lavorare tanto per dimostrare ancora. Ringrazio la squadra, il mister e tutti quelli che mi hanno votato. Loro mi danno ancora una grande mano per continuare su questa strada e dobbiamo continuare per arrivare più in fondo possibile".