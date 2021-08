Torino, Belotti apre al rinnovo fino al 2025 ma senza clausola

Andrea Belotti - giocatore accostato spesso al Milan - avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare con il Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport ci sarebbe stata l'apertura da parte del Gallo per il rinnovo fino al 2025 a 3,3 milioni a stagione. Quello che Belotti però non accetta è l'inserimento di una clausola, che Cairo vorrebbe da 40 milioni. Il bergamasco è affascinato dalla possibilità di compiere un passo decisivo della sua carriera (legarsi a vita al Toro), ma se anche la prossima stagione dovesse risultare fallimentare, con la sola salvezza da “festeggiare”, a fine campionato vorrà avere la libertà di potersene andare, e senza che sul suo capo gravi alcuna clausola.