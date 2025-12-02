Torino, Cairo: "Due brutte sconfitte contro Como e Lecce"

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - "Eravamo reduci da sei partite ben giocate e con buoni risultati con squadre impegnative, è inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte brutte contro Como e Lecce": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta il momento della sua squadra. "Sono molto rammaricato, dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare - continua ai microfoni di Sky - e recuperare quel tipo di gioco e compattezza che ci hanno fatto fare punti senza mai perdere e facendo bene".

La posizione del tecnico Marco Baroni appare in bilico: "Sono fiducioso che il mister possa trovare la quadra - conclude Cairo sull'allenatore che in 13 giornate ha collezionato 14 punti, a +4 sulla zona retrocessione - perché è un Toro che ha fatto cinque volte clean sheet con squadre come Bologna, Roma, Napoli e Juve, ma non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come successo col Como". (ANSA).