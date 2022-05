Torino, Cairo: "Spero ancora nel rinnovo di Belotti. Ma non parliamone più"

MilanNews.it

Urbano Cairo, patron del Torino, ha parlato anche dell'attualità granata a margine della commemorazione del Grande Torino. Ecco le sue parole sul futuro di Andrea Belotti come riporta tuttomercatoweb.com: "Belotti? Si è parlato moltissimo, meglio non parlarne più e vedere cosa accadrà di diverso da cosa mi aspetto. Io ci spero eccome, ci mancherebbe: è con noi da 7 anni, ha fatto 100 gol, è il secondo miglior marcatore del Torino, nessuno potrebbe essere contento se non fosse più con noi. Ora non ne parliamo più, magari non parlandone qualcosa accade".