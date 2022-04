Torino, con la partenza di Bremer possibile ritorno di fiamma per Caldara?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul centrale del Torino Gleison Bremer ci sono molti club in Italia e in Europa, motivo per cui il Torino si starebbe già guardando intorno per trovare un sostituto in caso di partenza del brasiliano quest'estate. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, uno dei nomi papabili è quello di Mattia Caldara, calciatore di proprietà del Milan in prestito al Venezia. Il riscatto per i lagunari è fissato intorno ai 4 milioni: le prestazioni e la continuità di Caldara sono sicuramente positive, ma se il Venezia dovesse retrocedere difficilmente eserciterà il diritto di riscatto. Alla finestra dunque ci sarebbe il Toro che già nella scorsa estate era stato vicino a chiudere con il giocatore. Il Milan riporterebbe volentieri Caldara a Milanello quest'estate, per sfruttarne l'appeal in ottica calciomercato.