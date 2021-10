Torna la Serie A e la sfortuna perseguita il Milan. Col Verona scelte (quasi) obbligate per Pioli

Quasi esaurita la sosta per le Nazionali, la penultima in questo 2021, per le squadre di Serie A è tempo di pensare al rientro in campo e al tour de force di ottobre, che prevede il ritorno delle coppe e un turno infrasettimanale. Di conseguenze per i venti tecnici di massima serie servirà grande attenzione nel centellinare le forze per mandare in campo l'undici più in forma ed evitare dolorosi infortuni. Questa la situazione del Milan, impegnato sabato a San Siro contro l'Hellas Verona:

Chi è fuori: la situazione infortunati in casa rossonera non è affatto semplice. Oltre ai già noti Florenzi, Bakayoko e Krunic, durante la sosta nazionali Pioli ha dovuto fare i conti con i problemi di Messias (lesione del muscolo del retto femorale) e di Calabria (risentimento muscolare) e con il prolungarsi dei tempi di recupero di Ibrahimovic, il quale sta continuando a lavorare a parte a Milanello. È notizia di ieri, inoltre, l'operazione in artroscopia al polso sinistro a cui si sottoporrà oggi Mike Maignan: il portiere rossonero potrebbe restar fuori per almeno due mesi; maggiori dettagli sul suo rientro si avranno nel post intervento. A complicare le cose si è aggiunta la positività al coronavirus di Theo Hernandez: il terzino salterà sicuramente il match di sabato.

Chi recupera: tra gli infortunati citati, l'unico recuperabile in tempi brevi è Davide Calabria; il numero 2, comunque, potrebbe essere preservato a scopo precauzionale sabato per essere impiegato mercoledì contro il Porto in Champions League. Per gli altri variano i tempi di attesa: per Bakayoko e Krunic prosegue la fase di riatletizzazione che li porterà al rientro, mentre per Florenzi, Messias e Maignan la sosta ai box durerà qualche altra settimana.

Chi rientra dalla Nazionale: tutti i calciatori rossoneri convocati in nazionale hanno terminato ieri i propri impegni. Alcuni sono già rientrati a Milanello, altri - tra cui gli africani, Kjaer e Tonali - torneranno a Milanello nella giornata di oggi e saranno a disposizione del mister per il match contro il Verona.