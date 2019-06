Torreira-Sensi, valori simili ma i numeri premiano l'uruguaiano

Con Stefano Sensi ormai ad un passo dall'Inter, il primo obiettivo per il ruolo di regista sembra ora essere Lucas Torreira, il cui costo non sembra così distante da quello che l'Inter pagherà (in caso di riscatto) il centrocampista urbinate (circa 35 milioni di euro più un giovane della Primavera). Il valore di mercato è simile ma l'uruguaiano ha sicuramente numeri migliori dell'ormai ex Sassuolo: Torreira, in due stagioni in Serie A, ha disputato 71 presenze, mentre Sensi, in tre stagioni, ne ha giocate 61. Nello stesso arco temporale l'ex blucerchiato ha anche presenziato in 34 match di Premier League e 12 di Europa League.