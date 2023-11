Tracollo rossonero! Sconfitta demoralizzante e un altro infortunio: ottavi appesi a un filo

vedi letture

Tracollo rossonero a San Siro! Il Milan cade malamente davanti ai propri tifosi contro il Borussia Dortmund che vince 3-1 con due reti maturate nel secondo tempo. I rossoneri non sono stati in grado di reggere alla difficoltà della partita: la sliding door del doppio rigore - sbagliato da Giroud prima e trasformato da Reus poi - nel primo tempo; l'infortunio di Malick Thiaw e il coneguente raddoppio dei tedeschi ha tagliato le gambe ai rossoneri che sono capitolati subendo anche la terza rete di Adeyemi. A nulla è valso il primo gol in rossonero di Chukwueze.

Ora il Milan è appeso a un filo per la qualificazione agli ottavi. Solo il pareggio tra Newcastle e Psg per 1-1, maturato all'ultimo secondo con un rigore di Mbappè, tiene ancora in vita il Milan. I rossoneri, però, dovranno battere il Newcastle a domicilio e dovrebbe sperare nella vittoria del Borussia Dortmund contro i francesi. Insomma una situazione complicatissima. Da registrare il ventisettesimo infortunio stagionale per il Milan, con Malick Thiaw vittima di un infortunio muscolare.