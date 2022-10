Tragedia allo stadio in Indonesia, il cordoglio del Milan

In Indonesia, al termine della partita tra Arema Fc e Persebaya Surabaya circa 3mila tifosi si sono riversati in campo, rendendo necessario l'intervento della polizia che ha provato, inutilmente, a calmare gli animi. La situazione è andata sempre più degenerando, fino alla tragedia: al momento sono più di 180 le vittime registrate.

Il Milan, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per tutte le persone toccate dai fatti citati: "Siamo profondamente rattristati nel testimoniare gli eventi allo stadio Kanjuruhan in Indonesia. Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".

We are deeply saddened to bear witness to the events at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia.



Our thoughts go out to all those affected by this tragedy.