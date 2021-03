Transfermarkt - La top 10 dei calciatori cresciuti di valore in A: presenti Kessie e Calabria

Come di consueto in questo periodo il noto portale calcistico Transfermarkt ha pubblicato gli aggiornamenti sul valore di mercato dei giocatori di Serie A. In particolare è stata stilata una classifica dei calciatori che hanno subito i maggiori incrementi di cartellino e in questo elenco figurano tanti rossoneri come Kessie che ha visto un incremento di prezzo da 40 ai 50 milioni attuali e Calabria che ha visto il suo valore salire da 18 a 25 milioni.