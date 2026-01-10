Tre sconfitte nelle ultime quattro partite a Firenze: Milan, occhio alla trappola viola

di Antonello Gioia

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al Franchi contro i rossoneri in Serie A (3V, 7N, 8P). Lo riporta Opta.