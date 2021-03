Trentalange: "Orsato in tv? È stato un buon inizio"

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Credo che sia stato un buon inizio, i messaggi sono passati. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma di più ad arbitrare". Così il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange ha commentato a Radio Anch'io Sport la presenza di Orsato a Novantesimo minuto su Rai Due, la 'prima' in tv di un direttore di gara in attivita'. La sala Var centralizzata? "Lo considero positivo - aggiunge Trentalange - Faremo di tutto per accelerare i tempi della Var anche in Serie B. Vediamo tanti aspetti positivi nella sala Var". (ANSA).