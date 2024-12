Trevisani: "Fonseca ha fatto tantissimi errori e l'esonero è sacrosanto, ma i problemi non partono da lui"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha detto la sua sull'esonero di Fonseca ed il conseguente arrivo in panchina di Sergio Conceiçao:

"(Domenica, ndr) È successo tutto quello che veniva detto qua da mesi. È una cosa incredibile. Il concetto è: Fonseca non è l'unico responsabile. Se volete è anche l'ultimo responsabile, ma non facciamo come la tradizione italiana che poi quando uno muore era tanto una brava persona. Fonseca ha fatto un sacco di errori, un sacco di errori gestionali, un sacco di errori tattici, un sacco di scelte sbagliate o giuste un ritardo, tipo come quella di Musah arriva a metà novembre quando lui aveva la squadra in mano da giugno.

Quindi. Fonseca ha fatto tantissimi errori e l'esonero è sacrosanto. Il Milan ha fatto 27 punti in 17 partite. Io scommetto quello che volete che nelle prime 17 partite farà più di 27 punti. Quello che volete. Perché Conceiçao è un allenatore migliore di Fonseca. La squadra è una squadra valida dal mio punto di vista, che per carità, non è che con la Lazio che sta facendo le fiamme è obbligata ad arrivare quarta, perché le prime tre sono già belle che andate, e quindi, secondo me, Inter, Napoli ed Atalanta si prendono le prime tre posizioni. La quarta rimane per Lazio, Fiorentina, per il Milan, per la Juventus, E quindi il Milan non è obbligato ad arrivare quarto, però io penso che il Milan potesse fare tranquillamente 75 punti, visto che veniva da un allenatore fanta contestato che era arrivato addirittura secondo facendone ben di più.

Quindi dal mio punto di vista c'è proprio un tema: il Milan ha fatto male e Fonseca andava giustamente esonerato. Dopodiché i problemi non partono da Fonseca, è all'interno del discorso una "vittima", uno che si è trovato a guidare una zattera con mare forza nove. Il Milan comincia a sbagliare quando manda via Maldini e Massara, e Maldini e Massara diventano Ibrahimovic. Se a voi sembra la stessa cosa, a me no. Poi prosegue a sbagliare quando fa diventare Pioli Fonseca".