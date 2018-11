Trevisani: "I tifosi del Milan sono stufi di non vincere, ma con Gattuso, Leonardo e Maldini si può guardare al futuro con ottimismo"

Riccardo Trevisani, ai microfoni di SkySport24, ha rilasciato queste parple sul Milan "Milan e Inter, insieme, hanno raccolto finora 40 punti in dieci giornate. Tutte e due le squadre hanno la metà dei giocatori affidabili e metà meno affidabili. Per il Milan, essere a 18 punti vuol dire aver fatto un ottimo percorso, l'Inter sta facendo quello che ci si attendeva. Con Gattuso, diversi giocatori sono cresciuti parecchio, come Calhanoglu e Romagnoli. La stessa cosa è successa nell'Inter. I meriti dei due allenatori sono tanti. I fischi dei tifosi? I tifosi erano abituati a vincere e ora è tanto tempo che il Milan non vince. I tifosi sono stufi di non vincere. Ora però al Milan ci sono Gattuso, Leonardo e Maldini, cioè gente che ha vinto tanto, e quindi si può guardare al futuro con maggiore ottimismo. I risultati stanno arrivando adesso".