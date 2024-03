Trevisani: "Il problema infortuni per il Milan esiste, ma come al solito viene fatto passare come una tragedia"

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di domenica pomeriggio contro l'Empoli, soffermandosi ancora una volta sul tanto discusso discorso relativo ai molteplici infortuni che hanno colpito la formazione di Stefano Pioli fra ottobre e gennaio. Queste le dichiarazioni del noto giornalista.

"La domanda che io faccio è questa: si sono fatti male tutti i difensori, perché Giroud che ha 38 anni non si fa male mai? Perché Pulisic non si fa male mai? Il senso è: se ti alleno male si fanno male tutti. Oggi da due mesi a questa parte, l'Inter ha perso prima Acerbi, poi Calhanoglu, Carlos Augusto, Arnautovic, Thuram, ha preso una bottarella Martinez. Gli infortuni succedono. La cosa del Milan 'Eh c'hanno 30 infortuni', gli altri ne hanno avuti 15, non due. Il Milan ne ha avuti un pochino large, e si nota ovviamente molto, ma tutti si fanno male. Io non dico che il problema infortuni al Milan non esiste, semplicemente dico che questo problema, come tutte le cose che riguardano i rossoneri e Pioli, viene fatto passare come una tragedia".