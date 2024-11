Trevisani: "Penelope faceva e disfaceva la sua amata tela e Fonseca sta facendo un po’ come Penelope"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul Milan: “Penelope faceva e disfaceva la sua amata tela e Paulo Fonseca sta facendo un po’ come Penelope. Il Milan è una squadra forte, con giocatori forti e che può fare grandissime partite”.

Per uscire da questa situazione di stallo, secondo il telecronista andrebbe creata una miscela perfetta tra talento ed equilibrio. In una squadra poco ordinata “Dal punto di vista di quello che l’allenatore ha in mano, il Milan ha bisogno di un aiuto ad essere normalizzata, non incasinata perché lo è già di suo, ma ha tanto talento che va messo in un frullatore e devi uscirne con 10 soldati e Rafa Leao, libero di ciondolare e accendersi.

Se hai visto come hai trovato la quadra al Bernabeu con Musah, Reijnders, Fofana e i tre davanti, e al posto di Musah non metti Zeroli che è un centrocampista, ma metti Chukwueze che è uno squilibrato tatticamente, la squadra si squilibra come a Parma e in altre situazioni”.