Trevisani: "Perché il Bologna non ha riscattato Saelemaekers? Non lo capisco. Per me è fortissimo"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha detto la sua sul perché il Bologna non ha rinnovato Alexis Saelemaekers, che nella giornata di ieri ha difatti confermato il suo ritorno al Milan salutando il pubblico felsineo con un emozionante post sui social. Queste le sue dichiarazioni.

Perché il Bologna non ha riscattato Saelemaekers?

"Non lo capisco. Per me è un giocatore fortissimo come sai, tant'è che ci ha messo gli occhi pure la Juventus, perché Thiago Motta ce l'ha avuto e lo sa. Mentre anche alla luce dell'Europeo ti direi che è chiaro che 15 milioni di euro che Kristiansen erano obiettivamente troppi".

Saelemaekers fa ritorno al Milan ma non ci rimarrà: Juventus ed Atalanta osservano interessate

Sembrava essere cosa certa, ma invece il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano ha deciso di non puntare su Alexis Saelemaekers, che farà dunque ritorno al Milan anche se non ci rimarrà a lungo. Difficilmente il belga rientrerà nei piani di Paulo Fonseca, motivo per il quale il ragazzo si starebbe iniziando a guardare intorno per capire cosa farne del suo futuro. Nel corso di questi giorni si sono ipotizzate tante soluzioni per Saelemaekers, ma le due più plausibili al momento sarebbero rappresentate dall'Atalanta di Gian PIero Gasperini e dalla Juventus di Thiago Motta, che punta a tornare a lavorare con il belga dopo l'esperienza a Bologna. Considerato un esubero, il Milan è pronto ad ascoltare offerte per l'esterno d'attacco, a patto che si parti da una base d'asta di almen 12 milioni di euro.