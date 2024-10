Trevisani pro Allegri: "Per sistemare il casino del Milan prendo uno che ha già avuto una società ballerina"

Nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi, live podcast settimanale proposto da Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e di chi secondo lui dovrebbe prendere il posto di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera.

Le parole di Riccardo Trevisani: "La soluzione migliore per questa squadra è Massimiliano Allegri. Perché è una squadra che ha bisogno di qualcuno che lavori sulla difesa, perché l'attacco fa comunque, in qualche maniera gli attaccanti, possibilmente il tridente giusto cioè Pulisic-Morata-Leao, fanno gol lo stesso. Il Milan farà dei gol ma va sistemato dietro: e se ha un pregio Allegri è che dietro in qualche modo ti sistema, anche con una squadra in cui non ci sono Chiellini, Bonucci e Barzagli. E poi Allegri ha bisogno di una squadra che poi a un certo punto sappia fare gol a prescindere dagli schemi che non gli da. E questi ce li hanno: Leao salta l'uomo, Morata sa fare gol e tra l'altro lo ha già allenato. Per sistemare il casino del Milan prendo uno che già ha avuto una società ballerina, credo che nelle difficoltà del Milan di oggi Allegri sia la soluzione.