Trevisani su Leao: "È stato distrutto dalla critica, ma contro la Rep.Ceca il Portogallo ha per mezz'ora compatto addosso a lui"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Rafael Leao e delle critiche che sono state rivolte nei confronti del numero 10 del Milan per la presunta prestazione sottotono offerta all'esordio del Portogallo ad Euro2024 contro la Repubblica Ceca. Queste le sue dichiarazioni.

"Io sono molto in disaccordo con tutti i giudizi sulla partita di Rafael Leao dell'altra sera. È stato distrutto dalla critica quando secondo me per mezz'ora il Portogallo ha campato addosso a Rafa Leao, nonostante giochi praticamente in 10 uomini (rivolgendosi a Cristiano Ronaldo ndr). Quindi, tutte le sue incursioni, tutti i suoi uno contro uno, poi dopo ha fatto la simulazione più brutta della storia delle simulazioni, ha preso il giallo, si è un po' ammuffito, intristito, non lo so, inviperito, ed ha perso tempo e modo. Non ha per nulla fatto una partita peggiore del 90% dei suoi compagni. Il Portogallo ha tenuto la palla sterilmente, la Repubblica Ceca è andata in vantaggio immeritatamente, non ha fatto niente. È una delle peggiori squadre, una roba brutta, l'oratorio, e quindi secondo me Leao non ha fatto una brutta partita. Poteva fare di più? Poteva fare molto di più, però è un ottimo specchietto per le allodole per non dire che poi Ronaldo sui tagli non è più veloce come prima, prende il palo quando perché non ha più lo stesso tempo sulla palla che aveva a 30 anni, ma non è una colpa, è vecchio, è una cosa reale, non un giudizio, una nota tecnica".