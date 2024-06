Trevisani su Zirkzee: "Qualsiasi dubbio con Dovbyk non deve esserci. Con Leao cose strabilianti"

L'account TikTok di Cronache di Spogliatoio ha proposto un video in cui gli opinionisti più quotati, ospiti della pagina, hanno espresso la loro preferenza sul prossima attaccante del Milan. Le scelte erano due: Joshua Zirkzee del Bologna o Artem Dovbyk del Girona. Gli intervistati erano Riccardo Trevisani, Fabrizio Biasin, Stefano Borghi, Giuseppe Pastore e Fernando Siani. Tutti hanno espresso il medesimo giudizio: al centro dell'attacco rososnero vedrebbero meglio l'olandese del Bologna.

Le parole di Riccardo Trevisani su Joshua Zirkzee: "Se fossi il Milan non avrei dubbi su chi scegliere per l’attacco, perché Joshua Zirkzee conosce la Serie A, è un giocatore già pronto e che ha fatto una stagione incredibile con il Bologna. Qualsiasi dubbio con Artem Dovbyk non deve esserci. Zirkzee è bellissimo e in coppia con Leao può fare coe veramente strabilianti: il Milan andrebbe a prendere un giocatore dalle qualità eccelse, bello da vedere e che infiamma il pubblico, che gioca bene a calcio, che può diventare un giocatore da numeri importanti dal punto di vista realizzativo che è quello che ancora oggi gli manca."