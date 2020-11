Troppi elogi al Milan? Pioli: "Non credo proprio che la squadra possa rilassarsi"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille. Questa la sua risposta sui tanti elogi che sono arrivati per la sua squadra: "Non credo proprio che la squadra possa rilassarsi. La nostra forza è sempre stato l'equilibrio. Sappiamo quali sono i concetti di gioco, la squadra è consapevole di ciò che sta facendo. Sappiamo bene di dover crescere ancora e migliorare, ma anche dei vantaggio che derivano dai nostri comportamenti. Le squadre avversarie si preparano bene per affrontarci e ci mettono sempre più in difficoltà, noi siamo una squadra molto giovane che non ha vinto niente e c'è tanta voglia di fare".