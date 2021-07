Tuttosport - Belotti, in caso di partenza il Gallo viene valutato 30 milioni: per Milan e Roma cifre troppo alte

Tuttosport in edicola quest'oggi parla del futuro del Gallo Belotti: "Juric non farà sconti a Belotti. Assist per Cairo per cederlo?". Il tecnico non vuole un giocatore scontento. Il faccia a faccia tra il centravanti e l'allenatore Ivan Juric, in programma probabilmente nei primi giorni di agosto, chiarirà ogni aspetto. Il presidente Cairo ha offerto un rinnovo da 3,2 milioni netti a stagione più bonus fino al 2025. Il Gallo dovrà prendere una decisione: restare, rinnovare o andare via subito. A quale prezzo la cessione? Si parla di 30-35 milioni ma dal Milan alla Roma, passando per il Tottenham e il Siviglia, nessuno sin qui ha messo sul piatto quella cifra.