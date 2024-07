Tuttosport: "Camarda da Fonseca. Esame Real"

"Camarda da Fonseca. Esame Real": titola così questa mattina Tuttosport che ricorda che Francesco Camarda, reduce dalla partecipazione all'Europeo Under 19 con l'Italia, non ha fatto vacanza, ma è volato subito negli Stati Uniti insieme a Kevin Zeroli per unirsi alla prima squadra rossonera di Paulo Fonseca.

Il Milan, che ha vinto 3-2 la prima amichevole in terra americana contro il Manchester City, è atteso da altri due test contro Real Madrid (nella notte italiana alle 2.30) e Barcellona. In queste due partite, ci sarà sicuramente la possibilità di vedere in campo anche Camarda che sarà uno dei protagonisti della nuova Under 23 milanista.