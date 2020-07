Tuttosport - Cellino mette pressione all’Inter per Tonali

Cellino mette fretta a Marotta per Sandro Tonali. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del giovane centrocampista. L’Inter ha da tempo il sì del giocatore, ma non ha ancora trovato un accordo con il Brescia. I nerazzurri, comunque, si sentono in pole e non temono neanche il ritorno di fiamma del Milan. La sensazione è che Cellino stia mettendo pressione alla società interista per far sì che l’offerta si alzi rispetto ai 30-35 milioni che Marotta vorrebbe mettere sul piatto fra prestito oneroso e obbligo di riscatto.