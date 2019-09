Tuttosport: "E Piatek va in panca anche in nazionale"

L'edizione odierna di Tuttosport torna sulla crisi di Kris Piatek e titola così questa mattina: "E Piatek va in panca anche in nazionale". Il centravanti rossonero è rimasto in panchina 90' nel match tra Polonia e Austria, con il ct polacco che gli ha preferito prima Kownacki e poi Blaszczykowski. Continua dunque il momento negativo di Piatek che spera di sbloccarsi domenica contro il Verona.