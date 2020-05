Tuttosport - Elliott punta al rinnovo di Donnarumma, ma la strada è in salita

Il Milan sta sondando il mercato internazionale dei portieri alla ricerca di una buona occasione. Questo perché il futuro di Donnarumma è ancora incerto. Se nei prossimi mesi non dovesse arrivare il rinnovo (l’attuale accordo scade nel 2021), i vertici di via Aldo Rossi sarebbero obbligati a cedere Gigio già questa estate per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Come riporta Tuttosport, Elliott punta al prolungamento, ma la strada è in salita. Anche perché Raiola non sembra intenzionato a fare sconti.