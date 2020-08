Tuttosport - Ibrahimovic, decisivo in campo e non solo: lo svedese è un grande uomo immagine

Nella dettagliata analisi di Tuttosport relativa al rinnovo di Ibrahimovic, il quotidiano piemontese sottolinea l'importanza di Ibrahimovic non solo in campo ma anche fuori. Lo svedese, infatti, è una grande attrazione per sponsor e inizative di marketing. Recentemente Ibrahimovic è stato il volto ptotagonista sia del nuovo lancio della maglia rossonera sia della partnership tra il Milan e l'EA Sports. Questo, inevitabilmente, è un elemento a favore per le casse rossonere.