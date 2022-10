Tuttosport - Inter e Juventus, Cardinale fa due su due nei big match di San Siro

Gerry Cardinale era presente ieri a San Siro ad assistere a Milan-Juventus, match terminato 2-0 per i rossoneri. Altro successo per il nuovo proprietario del Milan nei big match: oltre alla vittoria con la Juventus, Cardinale era sugli spalti di San Sirio nel derby vinto 3-2. Assenti invece i membri della famiglia Singer. Come scrive Tuttosport, nelle prossime ore Gerry dovrebbe far ritorno negli Stati Uniti dopo le tappe Milano e Londra.