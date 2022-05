MilanNews.it

Nella conferenza stampa di ieri, a mister Pioli è stato chiesto se quella di oggi potrebbe essere l'ultima partita a San Siro di Zlatan Ibrahimovic. Come scrive Tuttosport, Stefano Pioli non è convinto e spera di no, perché "Zlatan è un Campione con la C maiuscola".