Tuttosport - Milan, dall'Inghilterra prime voci di divergenze tra Leonardo e Gazidis

Secondo quanto riporta Tuttosport, dall'Inghilterra arrivano alcune voci in merito ad alcune divergenze che ci sarebbero state tra Ivan Gazidis e Leonardo sul mercato: l'ad rossonero non avrebbe infatti visto di buon occhio alcuni giocatori cercati dal brasiliano, come per esempio Ibrahimovic, Fabregas e Muriel. Il dirigente sudafricano vorrebbe giocatori di massimo 25-26 anni, di prospettiva e non ancora affermati ai massimi livelli.