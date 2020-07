Tuttosport - Milan, i giorni di Donnarumma: presto l’incontro con Raiola

Si parla anche del futuro di Donnarumma sulle pagine del quotidiano Tuttosport. Da domani in avanti - si legge - ogni giorno sarà buono per l’incontro tra il Milan e Raiola per discutere del prolungamento del contratto di Gigio. I segnali sono positivi: decaduta l’ipotesi di un rinnovo annuale, ha preso sempre più corpo quella di un accordo fino al 2023, con uno stipendio fisso da circa 5 milioni più alcuni bonus che consentirebbero al portiere rossonero di pareggiare e, probabilmente, superare l’ingaggio attuale. Stando sempre a quanto riferito da Tuttosport, anche Rangnick conta molto sulla conferma di Donnarumma.